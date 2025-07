Orgull argentí a Andorra

Amb empanades casolanes, cants patriòtics i un ambient festiu ple d’emoció, la comunitat argentina resident a Andorra va commemorar ahir el Dia de la independència. L’acte, celebrat al centre cultural la Llacuna, va reunir desenes de persones que no van voler deixar passar la data més significativa del seu país, recordant el 9 de juliol del 1816 al Congrés de Tucuman, quan les Províncies Unides del Río de la Plata van declarar la seva independència de la monarquia espanyola i van rebutjar qualsevol altre intent de dominació estrangera. Durant la jornada es van poder escoltar músiques tradicionals, compartir menjars típics i cantar l’himne nacional en un ambient familiar i de germanor.

Reconeixement a l’equip femení de rugbi el Dia de l’Argentina.Rúben Lemos

L’acte també va ser escenari d’un emotiu lliurament de reconeixements, que enguany han estat més nombrosos que en edicions anteriors. “Tenim més reconeixements que altres anys, fruit de moltes entitats, agrupacions i persones que han fet coses bones per les seves comunitats”, va explicar el president de l’Associació d’Argentins a Andorra, Marcelo Agustín Ponce. Entre ells, alguns exemples són el reconeixement a un jove esportista, recollit pel seu pare, Bartumeu Gabriel Gutiérrez; a Gerard Jiménez, expresident del VPC, i a Katherine Barbosa, presidenta de l’Associació de Colombians, que “en un any difícil per a la seva comunitat ha estat ferma, col·laborativa i empàtica, destacant pel seu treball de suport actiu”. D’altra banda, també es va valorar la iniciativa de Sara Miró, que ha ofert classes gratuïtes de català, i el compromís de l’equip de rugbi femení, que ha estat una peça clau en la dinamització comunitària. Alguns no sabien que serien premiats i es van mostrar sorpresos i agraïts davant l’homenatge.

Aquest any l’esdeveniment ha estat a l’interior del centre cultural i no a l’exterior com l’any passat, un fet que van lamentar alguns dels assistents a causa de l’aforament limitat. No obstant això, el gaudi, els aplaudiments i els somriures van omplir la sala des del primer moment.

La comunitat

La comunitat argentina, que ha anat creixent en els darrers anys fins a assolir els 3.023 residents censats el 2024, viu un moment marcat per la incertesa, amb famílies que es troben actualment en risc imminent d’haver d’abandonar el país si no aconsegueixen regularitzar la seva situació de reagrupament familiar.

“Des de l’associació, intentem fer una tasca pedagògica per evitar que més famílies hagin de marxar del país per la seva situació de reagrupament familiar”, indica Ponce. Aquesta tasca la realitzen “oferint informació i acompanyament”. Igualment, des de l’entitat asseguren que es troben sovint amb aquesta problemàtica i que són situacions complexes delicades quan hi ha infants involucrats.

Més enllà de la celebració, l’acte va servir també com a punt de trobada i reflexió per a una comunitat que, malgrat les dificultats, continua apostant per la cohesió, el suport mutu i el vincle amb les seves arrels.