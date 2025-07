Obert el concurs per les obres de la fase 2 dels entorns de Casa de la Vall

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Consell General ha obert la convocatòria del concurs nacional per a la segona fase de la remodelació dels entorns de Casa de la Vall. L'import base de licitació és d’1.771.136,72 euros i un termini d’execució previst de vuit mesos. Entre els requisits per presentar-se al concurs és indispensable, visitar la zona on s’han d’efectuar les obres a fi de disposar d’una visió més completa a l’hora d’elaborar la proposta del servei i d’honoraris, i per conèixer qualsevol dada d’interès. Aquesta visita es durà a terme dimecres, 30 de juliol, a les 11.30 hores, mentre que les ofertes s’hauran de presentar a la plataforma de contractació del sector públic abans de les 15 hores del dijous, 4 de setembre.

La fase 2 està centrada en la revitalització estètica i funcional de l'entorn. Inclou la construcció d’un amfiteatre que també podrà acollir espectacles, però no el mobiliari urbà i l’enjardinament que formen part de la darrera fase.