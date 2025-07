La música clàssica, a concurs

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conjunt de música clàssica Ensemble Leipzig 1723, que pren el nom de l’any en què Bach va assumir el càrrec de cantor a Leipzig, oferirà un concert-concurs per posar a prova la fama dels grans compositors. En aquest cas, el poble andorrà, formant un públic actiu, decidirà qui s’alça amb el mèrit de ser escollit el millor compositor clàssic. L’estructura de la proposta parteix d’una premissa senzilla: s’interpreten tres blocs d’obres de Telemann, Graupner i Bach, i el públic, que no sap a quin compositor pertany cadascun dels blocs, al final de la funció vota quin dels tres creu que mereixeria el càrrec.

“El públic es converteix en jurat, com si fossin ells els responsables de decidir qui hauria ocupat la plaça a Sant Tomàs. És una manera d’implicar-los, però també d’obrir una reflexió sobre com escoltem música i fins a quin punt estem condicionats pels noms o la fama prèvia dels compositors”, va explicar el director del conjunt, Eloi Fuguet, que, a tall d’anècdota, va afegir que en cap de les funcions anteriors Bach ha guanyat la competició. “Això no vol dir que no sigui un geni, sinó que quan escoltem a cegues, sense referents ni prejudicis, ens adonem que altres compositors del seu temps també escrivien música extraordinària.”