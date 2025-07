Més de 3.100 joves van abandonar algun tipus d'estudi oficial el 2024

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

De les 21.618 persones amb edats compreses entre 15 i 34 anys amb què comptava Andorra a tancament del 2024, el 14,4% (3.113 joves) va abandonar algun tipus d'estudi oficial. S'ha de tenir en compte, però, que aquesta xifra, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, inclou les persones que van canviar d'especialitat dins dels plans oficials de formació iniciats o van interrompre el programa per un període superior al de vacances, sense reprendre'l.

Així, entre les persones que van abandonar algun estudi, la gran majoria va interrompre definitivament només una formació acadèmica (95,3%), mentre que la resta (4,7%) va començar i va abandonar més d'un curs educatiu. Per sexe, el percentatge d'abandonament en homes va ser del 16,3%, enfront del 12,1% en dones. Per grup d'edat, el menor percentatge d'abandonament es va donar en el grup de 15 a 24 anys (8%) i el major, en el de 25 a 29 anys (20%). En relació amb l'activitat, el percentatge més elevat d'abandonament es va registrar entre les persones ocupades (88%).

Paral·lelament, entre els joves de 15 a 34 anys que van abandonar els estudis, el 64,6% ho va fer en el nivell d'estudis terciaris (formació professional de grau superior o estudis universitaris), mentre que el 35,4% va interrompre la seva trajectòria educativa en etapes secundàries o inferiors. El 31,6% de les persones entre 15 i 34 anys van abandonar algun estudi oficial perquè van preferir treballar. Per altra part, el 24,5% el van fer a causa del programa d'estudis, és a dir, no era del seu interès, no s'ajustava a les seves necessitats de formació, no era útil o era massa difícil.

Seguint amb l'àmbit educatiu, l'any 2024 es constata una disminució dels joves amb només estudis obligatoris (del 29,1% al 27,8%), una estabilització dels que tenen estudis secundaris i un augment dels que han assolit estudis terciaris (del 27,5% al 32,8%). La participació en activitats formatives recents també ha experimentat un increment notable, assolint el 45,9% l'any 2024, amb una presència més elevada entre les dones (53%).

Pel que fa a la percepció sobre l'adequació al mercat laboral, el 50,8% considera que el seu nivell educatiu s'ajusta als requisits del lloc de treball, mentre que el 29,3% el percep com superior. L'especialització i les habilitats també es consideren adequades en la majoria dels casos (57,7% i 66,4%, respectivament), amb diferències poc rellevants entre gèneres i nacionalitats.