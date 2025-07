Luiz Alberto Figueiredo és el nou ambaixador del Brasil a Andorra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Senat brasiler va aprovar dimarts passat el nomenament del diplomàtic Luiz Alberto Figueiredo Machado com a nou ambaixador del Brasil a Espanya, amb acreditació acumulada a Andorra, segons va informar el mitjà oficial Agência Senado. La designació, proposada per la Presidència de la República, va rebre un ampli suport de la cambra alta, amb 43 vots a favor i només tres en contra, reflectint el consens al voltant de la seva trajectòria diplomàtica.

Figueiredo Machado, que ja ha ocupat càrrecs de rellevància com, per exemple, el de ministre d’Afers Exteriors i ambaixador davant les Nacions Unides, va destacar durant la seva compareixença a la comissió de Relacions Exteriors que la seva missió prioritària serà impulsar el comerç bilateral i fomentar les inversions, amb l’objectiu d’ampliar i diversificar les exportacions brasileres, no tan sols cap al mercat espanyol, sinó també cap al Principat.

El nou ambaixador va subratllar la importància d’aprofundir les relacions diplomàtiques i culturals amb tots dos països, tot destacant el paper estratègic que poden jugar Espanya i Andorra en la projecció del Brasil a Europa.