Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han decidit aturar momentàniament el projecte de bus interparroquial, del qual encara no s’havien anunciat avenços. El motiu? Volen estudiar com podria adaptar-se millor la nova línia per unir les dues parròquies als canvis en les línies nacionals anunciades aquesta setmana pel Govern. La cònsol menor de la capital, Olalla Losada, va assegurar ahir que la corporació local no ha rebut queixes dels veïns per “dificultats importants” en les noves línies nacionals.