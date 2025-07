L'USdA demana que Govern aporti econòmicament al sistema de pensions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d'Andorra (USdA) demana que l'Estat financí el sistema de pensions mitjançant aportacions econòmiques des dels pressupostos generals. El sindicat, en un comunicat, rebutja diverses mesures proposades per Govern per millorar el sistema de jubilació, com poden ser l'augment de l'edat de jubilació i de les cotitzacions, accions que l'USdA considera que "posen en evidència les fragilitats estructurals del sistema actual". En aquest sentit, el sindicat pretén equiparar les pensions andorranes amb les dels països veïns, "on hi ha aportació estatal". L'USdA apunta que el sistema de jubilació andorrà es basa exclusivament en les cotitzacions de treballadors i empresaris, amb una taxa total del 22% amb la branca de malaltia i vellesa, i una pensió mitjana de 782 euros mensuals. Mentre que a Espanya o França, "combinen les cotitzacions amb aportacions estatals directes, fet que permet garantir pensions mínimes i cobrir persones amb trajectòries laborals irregulars".

"El posicionament està avalat per l'estudi encarregat pel sindicat", defensa l'USdA, que apunta sobre la "necessitat d'una reforma estructural que garanteixi la viabilitat del sistema amb criteris de justícia social i equitat, on la branca malaltia estaria finançada íntegrament per l'Estat via impostos i les cotitzacions d'empresaris i treballadors aniran íntegrament a la branca vellesa". La Unió Sindical fa una crida a la reflexió sobre el paper que hauria de tenir l'Estat en el finançament de les pensions i "la necessitat d'establir un sistema més universal i equitatiu que no deixi ningú enrere".