L'espectacle 'La senyoreta' seleccionat al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona

L'obra de teatre La senyoreta, una adaptació teatral de Mercè Canals basada en el llibre de Josefina Porras i Núria Gras, ha estat seleccionada per participar en el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG). L'obra es presentarà el 27 d'agost a l'Espai La Mercè de Girona i el 28 d'agost a Vidreres. La senyoreta serà traduïda a l'anglès i incorporarà subtítols per tal que els participants internacionals del FITAG puguin entendre l'obra.

L’obra compta amb un repartiment format per Laia Bartrina, Mariona Gustavsson, Judith Puig, Olga Armengol, Anna Mangot i la ballarina Carla Puig. El maquillatge i la perruqueria són obra d’Inés del Busto, amb música original creada per Juli Barrero i Miquel Coll, i el disseny de llums a càrrec de Josep Bordas (Sonica). La direcció escènica i dramatúrgia és signada per la mateixa Mercè Canals.