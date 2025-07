El Govern espera les noves llibretes dels passaports en “dues o tres setmanes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va assegurar ahir, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que la problemàtica de la falta de llibretes que ha frenat l’expedició de passaports s’ha de resoldre “en qüestió de dues o tres setmanes”, que és quan l’empresa que se n’ocupa ha assegurat a l’executiu que en podrà subministrar més. Sobre eventuals responsabilitats derivades d’aquesta incidència, la ministra va explicar que no s’ha obert expedient a cap funcionari i que “no tinc constància que hi hagi cap intenció”. “És una qüestió del ministeri d’Interior. No sé exactament què ha passat, però l’important és poder-ho solucionar i que puguem tenir aviat aquests passaports i, segons ens confirmen, en poques setmanes els tindrem aquí”, va assenyalar. La previsió és que estiguin disponibles entre final de juliol i principi d’agost.