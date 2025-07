El Govern defensa la legalitat en les actuacions al centre penitenciari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha respost a la carta enviada pel Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i a la direcció del Centre Penitenciari de la Comella. En el comunicat emès, l’executiu remarca que les actuacions del Ministeri de Justícia i Interior i de la direcció del Departament d’Institucions Penitenciàries "s’han ajustat en tot moment a la legalitat vigent".

La resposta complementa les declaracions que el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet a AINA, on ha lamentat la manca de voluntat de diàleg del sindicat: “Si es volen millorar les coses, no és amb absència de diàleg”. Espot també ha recordat que la setmana passada la ministra va presentar el full de ruta per impulsar millores al centre penitenciari, amb l’objectiu de reforçar el servei i afavorir la reinserció dels interns.

Segons el Govern, el malestar expressat pel SPA es relaciona amb l’obertura recent d’un expedient disciplinari contra un dels seus afiliats, una actuació que –assegura– s’ha dut a terme conforme al procediment legal establert. “El SPA està confonent la defensa d’interessos individuals d’un afiliat amb la defensa d’interessos sindicals”, afirma el comunicat.