Publicat per

La cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va incloure la psicologia el 10 d’octubre del 2023 i des d’aleshores, un total de 1.381 persones s’han beneficiat de la prestació. Així ho va anunciar la ministra de Salut, Helena Mas, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què va detallar que s’han registrat 8.273 actes mèdics, amb una mitjana de gairebé sis sessions per pacient.

Segons les dades facilitades, el 76% de les prestacions s’han adreçat a pacients adults i el col·lectiu femení ha tingut un pes destacat en l’ús del servei, amb 533 dones ateses. Mas va valorar molt positivament l’acollida de la prestació i en va destacar el bon ús que se n’ha fet durant aquest primer any d’implantació.

Govern incorpora la neuropsicologia a la cartera de serveis de la CASS

Neuropsicologia

En la mateixa compareixença, la ministra va anunciar que el Govern ha aprovat la incorporació de la neuropsicologia a la cartera de serveis de la CASS. Tot i que ja estava prevista, la seva entrada s’ha retardat respecte a la psicologia per la complexitat d’integrar-la dins del sistema sanitari, a causa de l’estructura més “rígida” d’aquesta disciplina, segons va explicar Mas.

La nova prestació s’adreçarà a persones majors de quatre anys amb trastorns cognitius que afectin les funcions executives, i la derivació haurà de ser realitzada pel metge o pediatre referent, o per un especialista. El servei tindrà un cost fixat en 46,17 euros per sessió, dels quals la CASS assumirà el 75%. Cada pacient podrà accedir a un màxim de 10 sessions anuals, prorrogables fins a cinc més, i es permetrà que fins a la meitat siguin en format no presencial.

La prestació entrarà en vigor l’1 de setembre i es preveu un període de prova d’un any per avaluar-ne el funcionament. Mas va advertir que la incorporació de neuropsicòlegs serà progressiva, ja que actualment molts exerceixen en altres institucions del país.

Per exercir com a neuropsicòleg en aquest servei es podrà accedir per dues vies: la primera, mitjançant un títol de psicologia, un màster en neuropsicologia i un mínim de 700 hores de pràctiques supervisades; la segona, a través del mateix títol i màster, però amb un mínim de tres anys d’experiència professional.