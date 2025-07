La despesa en ordre públic i seguretat augmenta fins als 70,5 milions d'euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La despesa en ordre públic i seguretat va arribar a 70.5 milions d'euros l'any 2024, el que representa un augment del 9.9%, respecte als 64,1 milions del 2023, segons publica avui el departament d'Estadística. Les dades indiquen que el total de la despesa suposa el 6,1% de la liquiditat de les administracions públiques, sense tenir en compte ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a les entitats de les administracions públiques, la qual cosa suposa una dècima més que l'exercici anterior. Respecte al pes en el PIB, els diners destinats a ordre públic representen un 1,9% respecte al PIB, una dècima per sobre que l'any anterior.

El recull fet públic aquest dijous detalla que la majoria dels 70,5 milions del 2024 corresponen a despeses de personal, que es van enfilar a 42,5 milions d'euros, per sobre dels 39,2 del 2023. El repartiment total va ser de 38,5 milions d'euros per a serveis de policia; 9,3 milions van ser per als serveis de protecció contra incendis; 13,9 milions es van destinar als tribunals de justícia; gairebé 5,2 milions van anar al centre penitenciari; i 371.443 es van invertir en ordre públic i seguretat general.

Els diners destinats a seguretat i ordre públic han augmentat durant tres anys consecutius (2022, 2023 i 2024), després d'haver baixat els anus anteriors. El 2021 es van situar en 53,9 milions, el 2020 en 55,2 milions i el 2019 en 63,1 milions d'euros.

La despesa pública en Ordre públic i seguretat al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’Administració central, l’Administració local, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), segons precisa Estadística.