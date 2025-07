Creand llança un servei de compravenda de criptoactius

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà llança el nou servei de compravenda i custòdia d’actius digitals, totalment integrat dins de la banca online. D’aquesta manera, els clients poden invertir a través de la seva app en els principals criptoactius com un actiu més per complementar les seves carteres d’inversió, les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc. El client veurà una posició consolidada i única en la seva banca online, on s’integraran les seves inversions en criptoactius amb la resta d’inversions o comptes.

El nou servei de CryptoWallet permet custodiar i executar operacions de compra o venda de Bitcoin i Ethereum en euros, la custòdia de Tether, així com la transferència de criptoactius entre wallets directament des de l’app de la banca online. El banc ofereix la possibilitat de portar criptoactius procedents d’un altre wallet sense pagar comissió d’entrada.