Avís groc per tempestes demà a la tarda

El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per tempestes per a demà a la tarda, entre les dotze del migdia i les sis de la tarda, al conjunt del país. Les tempestes poden ser intenses i anar acompanyades de pedra o calamarsa, apunta el servei meteorològic. Avui a la tarda entraran núvols convectius que no han de deixar precipitacions. Les temperatures es mantindran entre els 15 i els 30 graus avui i demà, però de cara a dissabte, amb l'entrada d'una pertorbació que afectarà el conjunt del Principat, les màximes poden baixar fins a 10 graus respecte a les d'avui, amb els termòmetres que no superaran els 22 graus a la capital, o els 12 al Pas.

L'Agència Estatal de Meteorologia d'Espanya també ha emès un avís especial pel pas d'una dana per Catalunya, que pot provocar "la formació de tempestes molt fortes", a partir de demà i fins dissabte. Catalunya, i en concret la província de Lleida, ha activat l'avís taronja per les tempestes avui i a partir de demà i fins dissabte es rebaixa a groc.

Anul·lat el Reviu Ràmio per seguretat

El comú d'Escaldes ha anul·lat l'activitat Reviu Ràmio prevista per a demà a causa de la previsió meteorològica adversa. "La seguretat de tots els participants és la nostra prioritat", ha esmentat el comú en una publicació a les xarxes socials.