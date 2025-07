Andorra participa en la 50a sessió plenària de l’Assemblea de la Francofonia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conseller general Marc Magallon i la consellera Núria Segués representen Andorra a la cinquantena sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que se celebra a París des de dema fins diumenge vinent. Aquesta edició especial commemora els cinquanta anys de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia i reuneix més de 550 delegats de més de 60 seccions parlamentàries de l’espai francòfon.

Durant la trobada es debaten qüestions clau, com ara la promoció de la democràcia, la lluita contra la desinformació, la diversitat cultural, l’educació digital i la resiliència agrícola. També s’hi tracten temes socials, com és el cas de la igualtat de gènere, les oportunitats per a la joventut i l’impacte de les pantalles en la societat actual.

La delegació andorrana participa activament en les comissions temàtiques i en les trobades de les xarxes de dones i joves parlamentaris, contribuint a posar en relleu la visió i les experiències del país. El debat general de la plenària gira entorn del paper que ha de jugar la francofonia davant els múltiples reptes que afronta el món actual, com ara les crisis polítiques, socials i ambientals.