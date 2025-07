Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha avançat en els preparatius de la trobada internacional que acollirà Andorra el mes d’octubre vinent i que girarà al voltant de la protecció infantil en línia. Ho ha fet durant la seva participació en els esdeveniments impulsats per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per commemorar el seu 160è aniversari, que s’ha celebrat a Ginebra, fins on s’ha desplaçat en viatge oficial. Aquesta trobada internacional, impulsada de forma coorganitzada entre el Govern, a través d’Andorra Digital, i la UIT, tindrà lloc en el marc de la celebració de la segona edició del Fòrum digital de l’espai iberoamericà, que també acollirà el Principat.