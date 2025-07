Mossèn Ramon condecorat amb l'Orde de Carlemany

Publicat per Rúben Lemos Canillo Creat: Actualitzat:

Aquest dijous, l’equip de monitors i monitores d’AINA ha organitzat un homenatge sorpresa a mossèn Ramon, fundador i ànima del centre de colònies, en reconeixement de la seva trajectòria educativa i social a Andorra. L’acte, on se li ha atorgat l’Orde de Carlemany, de mans del cap de Govern, Xavier Espot, s’ha celebrat en un ambient càlid i familiar i ha reunit monitors actuals i veterans, infants i adults. L’esdeveniment ha servit per valorar la tasca del capellà-educador des de la seva arribada al país l’any 1966.

L’acte ha començat amb la cançó infantil “Yupi yupi ya”, símbol de les vivències compartides a AINA. Tot seguit, un monitor veterà ha obert l’homenatge amb unes paraules de reconeixement: “Avui som aquí per agrair al mossèn per la llavor que va sembrar en monitors i monitores. AINA no seria el mateix sense ell ni els joves que la fan possible.” Ha destacat, especialment, el llegat pedagògic i humà: “Ens ha donat una eina molt poderosa: la responsabilitat i també la possibilitat de crear records, educant des del vincle, des de l’exemple i el compromís. Entre mil anècdotes, vam aprendre a estimar”.

Pol Martos, monitor actual també va compartir la seva vivència personal amb mossèn Ramon: “Quan jo era petit i venia, fèiem una partida d’escacs. El mossèn sempre està amb nosaltres. Mossèn Ramon és AINA, no com a representació d’un edifici, sinó de la gent que s’estima Andorra.”