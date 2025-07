La cuina –en especial, la d’alta muntanya– ha passat a ocupar un lloc central dins el pla estratègic de turisme del país. Ahir, amb el record viu de l’any passat i el lema Quantitat versus qualitat, es va presentar la quarta edició de la Trobada internacional de cuina d’alta muntanya Andorra Taste, que ja compta amb data i detalls sobre els participants. Figures destacades com, per exemple, Ferran Adrià –xef guardonat aquest any–, Oriol Castro o Emmanuel Renaut trepitjaran el Prat del Roure entre el 17 i el 21 de setembre arran de l’esdeveniment.

“L’acte afavoreix l’esperit de comunitat i de país, i es realitza en una bona època per començar l’any escolar”, va afirmar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació de l’edició del 2025, que també va comptar amb les ponències del cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, i del xef executiu de Vocento Gastronomia, Jordi Parra. Torres va aprofitar per exposar les dades de l’any passat, amb les quals es va mostrar satisfet. Concretament, hi van participar més de 1.000 persones, entre les quals 500 congressistes de forma presencial i 620 en línia, provinents de 24 països. La valoració mitjana va ser de 8,9 punts i el 95,3% dels assistents va afirmar que repetirien l’experiència. A més, l’activitat Aula Kids va acollir 375 infants en més de 15 sessions i els showcookings van aplegar més de 500 assistents.

Segons Dolsa, “el que cal és apostar més per la qualitat que per la quantitat, millorant el tractament del producte” per fer créixer el nivell gastronòmic andorrà. A més d’atraure gent de fora, esdeveniments com l’Andorra Taste permeten que “la gent del país pugui veure que es pot pujar el nivell”, va afegir. Així mateix, el cònsol menor va elogiar els esforços que s’han dut a terme en els últims anys per elevar la qualitat gastronòmica.

L’edició d’enguany mantindrà el calendari estructurat amb tres jornades professionals, de dimecres a divendres, i dues jornades populars, dissabte i diumenge. El xef Jordi Parra va detallar els noms que encapçalaran el cartell d’aquesta edició, que també comptarà amb una notable presència dels Alps –amb representants de Suïssa, Àustria, Eslovènia i França–, i amb Emmanuel Renaut com a convidat, una figura que, segons l’organització, ha expressat personalment el seu interès a formar part del projecte. Així mateix, entre els xefs d’Andorra es va mencionar Jordi Grau, Hideki Matsuhisa, Carles Flinch, Marcel Besolí i José Antonio Guillermo. La trobada oferirà aules gastronòmiques i “degustacions on procurem que hi hagi varietat i innovació”, va explicar Torres. Pel que fa als més petits, “podran cuinar plats típics andorrans de la mà d’un equip de xefs professionals”.

La menció a altres activitats lúdiques tampoc no ha quedat en l’oblit, com és el cas d’actuacions musicals i artístiques en directe que amaniran les vetllades de l’Andorra Taste.