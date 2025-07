La panerola americana es troba present i en expansió al país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’empresa especialitzada en control de plagues i sanitat ambiental Anticimex ha confirmat la presència de la panerola americana (Periplaneta americana) a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Es tracta d’una espècie que ja va ser detectada per primera vegada al Principat l’any 2016, però que fins ara no s’havia consolidat en aquestes zones. Segons Anticimex, aquesta panerola es caracteritza per la seva gran mida, elevada capacitat reproductiva, gran adaptabilitat i una longevitat superior a la d’altres espècies. Aquestes característiques la converteixen en una de les paneroles més difícils de controlar i erradicar, tal com assegura la companyia en una nota de premsa.