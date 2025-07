Luiz Alberto Figueiredo, nou ambaixador del Brasil a Espanya i Andorra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Senat brasiler va avalar aquest dimarts el nomenament del diplomàtic Luiz Alberto Figueiredo Machado com a nou ambaixador del Brasil a Espanya i, de manera acumulada, a Andorra, segons el mitjà brasiler Agência Senado. La proposta, tramesa per la Presidència de la República, va ser aprovada amb 43 vots favorables i 3 en contra. En la seva compareixença davant la comissió, el diplomàtic va assenyalar que centrarà els seus esforços a impulsar el comerç i la inversió entre el Brasil i Espanya, amb l’objectiu d’ampliar i diversificar les exportacions brasileres tant cap al mercat espanyol com cap a Andorra.