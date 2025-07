El Govern i la Cambra de Comerç van arribar ahir a un acord que garanteix la presència del sector empresarial al futur comitè mixt amb la Unió Europea. L’entesa, que es va formalitzar en una reunió mantinguda al matí, resol una demanda plantejada fa mesos i que havia generat incertesa per la manca de concreció en les respostes institucionals. Finalment, la representació es farà efectiva a través de la incorporació d’un expert tècnic dins la delegació andorrana, un cop l’acord d’associació entri en vigor i el comitè es constitueixi formalment.

La petició original va sorgir de la mateixa Cambra de Comerç i va rebre ràpidament el suport de les dues grans patronals del país: la CEA i l’EFA. El teixit empresarial reclamava poder participar en un òrgan considerat clau per a la implementació i el seguiment de l’acord amb Brussel·les. Tot i que el Govern havia apuntat anteriorment l’existència d’un comitè econòmic i social de caràcter consultiu, les entitats volien estar presents al nucli de la presa de decisions.

“L’encaix garanteix els actors econòmics mantenint la coherència institucional” Landry Riba, Secretari d’Estat d’Afers Europeus

Amb l’entesa d’ahir, la reivindicació es materialitza. Segons va confirmar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, “hem trobat un encaix que garanteix que els actors econòmics tinguin veu sense trencar la coherència institucional de la delegació”. El perfil escollit serà tècnic i aportarà coneixement especialitzat en les matèries que s’hi tractin. L’executiu considera que aquesta solució preserva el funcionament jeràrquic i unitari de la delegació, ja que aquesta “haurà de parlar amb una sola veu”, va remarcar Riba.

El comitè mixt serà l’òrgan encarregat de validar les decisions derivades de l’acord d’associació, així com de vetllar per la seva correcta aplicació. Tot i això, el secretari d’Estat va recordar que “la feina important es fa abans” i que els intercanvis més decisius tenen lloc en fases prèvies a la reunió formal. És en aquest escenari on es preveu que la figura empresarial tingui una participació activa, ajudant a consensuar posicionaments i a enriquir les propostes andorranes.

La proposta s’ha inspirat en experiències anteriors, quan durant les negociacions de l’acord alguns sectors van posar a disposició del Govern persones expertes com a suport tècnic. “Ens vam inspirar en aquella fórmula per proposar una sortida viable i útil per a tothom”, va explicar Riba. A més, va destacar que aquesta presència podrà ser flexible i adaptativa. “La delegació es pot alimentar de qui calgui per defensar els interessos d’Andorra”, va afirmar.

El Govern ha deixat clar que la selecció del perfil haurà de respondre a criteris de transversalitat i utilitat pràctica. El consens, segons l’executiu, ha de ser la base de la posició andorrana en aquest espai de diàleg internacional. Amb aquest pas, el Govern confia a reforçar la col·laboració publicoprivada en la fase d’implementació de l’acord i ampliar la capacitat d’anàlisi i resposta davant la normativa europea. Riba es va mostrar satisfet amb el consens assolit i convençut que “ningú no quedarà exclòs” del procés. També va avançar que les entitats empresarials seran consultades regularment i que es preveuen mecanismes per traslladar informació sectorial cap al conjunt del teixit productiu.