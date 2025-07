L’associació animalista ARPA ha valorat molt positivament les reunions mantingudes amb els comuns d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria en relació amb la lluita contra la processionària del pi. Segons va explicar ahir el president de l’entitat, Jaume Vilamajó, les trobades han permès abordar l’ús de fumigacions aèries com a eina preventiva i avançar cap a un model de control biològic amb mallerengues, dues estratègies que ja han començat a donar resultats.

Els dos comuns han aportat estudis biològics que avalen que la fumigació realitzada per helicòpter no presenta toxicitat ni per a les abelles ni per a altres papallones, un dels punts que generaven més preocupació entre els sectors ecologistes. Les proves, fetes per especialistes, indiquen que el tractament només afecta les larves de processionària, fet que reforça la seva aplicació durant la tardor, quan l’insecte encara no ha iniciat la fase visible del niu als pins.

Paral·lelament, Andorra la Vella ha començat a introduir ocells com la mallerenga comuna, coneguda per alimentar-se de larves de processionària. S’han col·locat diverses casetes als boscos per afavorir-ne la nidificació i aquest any ja s’han detectat exemplars actuant sobre els nius. L’experiència pren referència del model implementat a la Seu d’Urgell, on la presència de l’insecte ha disminuït de manera notable gràcies a aquest mètode natural.

Tot i reconèixer que la processionària té un paper dins l’ecosistema, ARPA insisteix que la seva proliferació descontrolada posa en risc la salut dels boscos i, sobretot, la dels animals domèstics. Gossos que entren en contacte amb les erugues poden patir símptomes greus com ara inflamacions, febre, vòmits o dificultats respiratòries. Per aquest motiu, l’entitat reclama accions coordinades i eficients, i insta els cinc comuns restants a seguir l’exemple d’Andorra la Vella i Sant Julià.

Canvi climàtic

Finalment, ARPA també ha alertat que, a causa del canvi climàtic, el cicle de la processionària s’ha avançat. Això fa que els tractaments hagin d’adaptar-se a una nova realitat temporal, on l’activitat de l’insecte pot començar molt abans del que era habitual. L’associació considera que la implicació institucional és clau per evitar un escenari de risc crònic.

L’associació destaca la importància de fumigar a l’octubre o novembre i no pas a l’agost o setembre, per adaptar-se precisament al canvi climàtic.