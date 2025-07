La guardiola de les pensions de la CASS ha tornat a pujar al juny. El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha acumulat 9,2 milions durant el mes passat i s’enfila a una nova xifra rècord de 1.864,3 milions des dels quasi 1.855,1 milions del maig, segons l’informe mensual fet públic ahir. El total correspon a 504,5 milions del rendiment obtingut, i 447,4 milions provenen de la suma de les aportacions d’excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.

Els diners acumulats han pujat més que l’augment de preus

L’entitat indica que l’augment dels fons ha estat possible pel rendiment de l’1,61% que s’ha assolit durant aquest any. I explica que la rendibilitat al juny ha estat “lleugerament positiva en un entorn d’incertesa elevada amb l’increment de les tensions a l’Orient Mitjà”. L’informe assenyala que la renda variable dels Estats Units ha obtingut resultats positius que compensen “parcialment la depreciació del dòlar, mentre que l’europea ha corregit residualment”. El fons exposa que la cartera d’inversions està repartida en un 64,6% en renda fixa i monetària, un 29% en renda variable i un 6,4% en altres actius. I que el rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,7% i al 21,7% en els darrers cinc anys. L’entitat recalca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 ascendeix al 42,8%.