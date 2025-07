Creand Crèdit Andorrà llança CryptoWallet, el nou servei de compravenda i custòdia de criptoactius

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà llança el nou servei de compravenda i custòdia d’actius digitals, totalment integrat dins de la banca online. D’aquesta manera, els clients poden invertir a través de la seva app en els principals criptoactius com un actiu més per complementar les seves carteres d’inversió, les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc. El client veurà, en la seva banca online, les seves inversions en criptoactius amb la resta d’inversions o comptes.

El nou servei de CryptoWallet permet custodiar i executar operacions de compra o venda de Bitcoin i Ethereum en euros, la custòdia de Tether, així com la transferència de criptoactius entre wallets directament des de l’app de la banca online. Creand Crèdit Andorrà apunta que la integració del servei dins de la banca online del banc facilita als clients la gestió dels seus criptoactius de la mateixa manera que gestionen la resta de les seves inversions. El banc ofereix la possibilitat de portar criptoactius procedents d’un altre wallet sense pagar comissió d’entrada.

Aquest servei ofereix la possibilitat de realitzar inversions en criptoactius des del banc de forma fàcil i segura. L'entitat posa a disposició dels clients aquest servei a través d’un acord signat amb Onyze, companyia líder a Espanya en custòdia d’actius digitals. L’acord estratègic permet a Creand incorporar un estàndard d’innovació tecnològica i de seguretat que garanteix el compliment de la regulació nacional i els estàndards europeus i sectorials en relació amb els criptoactius.

Albert Santisteve, director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, destaca que “per a nosaltres és especialment rellevant que el servei de compravenda i custòdia de criptoactius està totalment integrat dins de la banca online i, per tant, amb la resta de la cartera de productes financers tradicionals que té el client. Això implica que pot veure la seva posició 24 hores per 7 dies, i pot operar sempre que vulgui de manera àgil i fàcil. Ampliem la nostra oferta de servei des d’un entorn segur, confiable, proper i accessible des de l’app del mòbil en qualsevol moment”.

Per la seva banda, Ángel Luis Quesada, director general d’Onyze, explica que “aquest llançament marca un abans i un després tant per a Creand com per a Onyze. És un pas clau que demostra la maduresa del sector dels actius digitals i valida la solidesa de la nostra tecnologia, líder a Espanya. Des d’avui, els clients de Creand Crèdit Andorrà podran operar amb criptoactius directament des del seu banc, en un entorn segur, regulat i plenament integrat.”