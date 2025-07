La CASS ha cessat la fins ara cap de l’àrea d’inspecció mèdica després de constatar una irregularitat de caràcter greu en el seu procediment de contractació inicial. El cas, segons fonts coneixedores, es remunta al moment en què la professional va ser contractada com a odontòloga i posteriorment promocionada internament fins a la direcció de l’àrea mèdica.

La institució desvincula l’empleada i revisa els procediments

El defecte greu en el procés de selecció ha provocat que la CASS hagi decidit deixar sense efecte tant la contractació inicial com l’ascens posterior. L’entitat assumeix l’errada com a pròpia, ja que es tracta d’una incidència administrativa interna i desvincula la persona afectada de qualsevol responsabilitat directa. Tanmateix, la Seguretat Social reconeix que no pot anul·lar unilateralment aquesta mena de nomenaments i ha iniciat un procediment de lesivitat, un recurs administratiu que ha de ser ratificat judicialment pel batlle per garantir la validesa.

La situació també obre la porta a possibles responsabilitats penals, tot i que de moment no s’ha concretat cap acció en aquest àmbit. La professional ha estat gairebé un any al capdavant de l’àrea mèdica. Des de la CASS s’assegura que ja s’han revisat els protocols de contractació per evitar que situacions similars es puguin repetir en el futur. Per motius de confidencialitat, la institució no ha facilitat més detalls.