La comunitat argentina omple la Llacuna de música i orgull nacional per celebrar el 9 de Juliol

Amb empanades casolanes, cants patriòtics i un ambient festiu ple d’emoció, la comunitat argentina resident a Andorra ha commemorat aquest dimarts el Dia de la Independència. L’acte, celebrat al centre cultural la Llacuna, ha reunit desenes de persones que no han volgut deixar passar la data més significativa del seu país, recordant el 9 de juliol de 1816, quan les Províncies Unides del Riu de la Plata van declarar la seva independència de la monarquia espanyola i van rebutjar qualsevol altre intent de dominació estrangera.

L’acte també ha estat escenari d’un emotiu lliurament de reconeixements, que enguany han estat més nombrosos que en edicions anteriors.

“Tenim més reconeixements que altres anys, fruit d’entitats, agrupacions i persones que han fet coses bones per les seves comunitats”, han destacat els organitzadors. Entre ells, alguns exemples són el reconeixement al jove esportista Bartumeu Gabriel Gutiérrez; a Gerard Jiménez, expresident del VPC; i a Katherine Barbosa, presidenta de l’Associació de Colombians d’Andorra, que, “en un any difícil per a la seva comunitat, ha estat ferma, col·laborativa i empàtica, destacant pel seu treball de suport actiu”. D’altra banda, també s’ha valorat la iniciativa de Sara Miró, que ha ofert classes gratuïtes de català, i el compromís de l’equip de rugbi femení, que ha estat una peça clau en la dinamització comunitària.