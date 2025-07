Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La guerra aranzelària i l’acord d’associació resulten dos conceptes relacionats per a l’economista, historiador i polític espanyol Ramon Tamames. L’exdiputat va recomanar, en aquesta línia, ajornar l’apropament del Principat a la Unió Europea: “Cal esperar que s’arribi a un acord entre els Estats Units i Europa.” Però alhora es va mostrar pessimista envers la crisi comercial. “Va malament la cosa, va malament”, va insistir. Malgrat que va ser el candidat del partit d’ultradeta espanyol Vox a la moció de censura contra Pedro Sánchez fent un viratge complet al marc ideològic (va ser membre del Partit Comunista), es va mostrar crític amb un dels referents actuals de la ideologia, Donald Trump. I sobre Brussel·les, va constatar que “la gent no està contenta amb la Unió Europea”. Un còctel d’idees que va expressar durant la conferència organitzada per l’Empresa Familiar (EFA) a AnyósPark.