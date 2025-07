Andorra acollirà una trobada internacional per avançar en la protecció infantil en línia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra acollirà a l'octubre una trobada internacional que girarà al voltant de la protecció infantil en línia. La trobada reunirà representants de governs, organitzacions internacionals, el sector privat, la societat civil i el món acadèmic per intercanviar idees, compartir les millors pràctiques i enfortir la cooperació en l'àmbit de la protecció de la infància en línia. L'objectiu, apunta Govern, "és poder crear un futur digital més segur per als més petits".

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s'ha desplaçat a Suïssa aquesta setmana per participar en els diferents esdeveniments que ha impulsat la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per commemorar el seu 160è aniversari. Durant l'estada a Ginebra, Rossell ha pres part en diferents reunions on ha reiterat el compromís del Govern amb els drets digitals de la ciutadania, i ha destacat l'impuls del centre del benestar i competències digitals d'Andorra per tal de garantir l'equitat digital. El ministre també ha ressaltat la implementació dels serveis digitals que tenen la voluntat de modernitzar l'administració pública i ha posat l'accent en el reforç de la ciberseguretat en l'entorn digital.