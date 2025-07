12 estudiants de medicina faran una estada formativa a l'hospital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), oferirà a 12 estudiants de medicina, la possibilitat de conèixer diferents serveis de l'hospital aquest estiu. Les estades d'orientació professional tenen per objectiu que els estudiants tinguin l'oportunitat d'incorporar-se com a observadors assistencials amb la tutorització de professionals del SAAS, a fi de conèixer la realitat sanitària del país i orientar-se sobre el futur professional. L'estada es pot organitzar per períodes d'una o més setmanes durant els mesos de juliol i agost, apunta el SAAS.