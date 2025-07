Més de 1.300 persones han utilitzat la prestació de psicologia des de l'entrada en vigor

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un total de 1.381 persones s’han beneficiat de la prestació de psicologia des que es va incloure a la cartera de serveis de la CASS el 10 d’octubre del 2023 i fins a finals del 2024. Així ho ha confirmat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha detallat que s’han realitzat 8.273 actes, amb una mitjana de 5,99 per persona. La gran majoria d’aquestes prestacions van anar adreçades a adults (76%) i, concretament, a dones, amb un total de 533 usuàries. Mas ha valorat positivament el servei, del qual ha destacat que “se n’ha fet un bon ús”.

D’altra banda, el Govern ha aprovat la inclusió de la neuropsicologia a la cartera de serveis de la CASS. Segons ha indicat la ministra, aquest servei estava pendent d'incorporació, però s’ha retardat respecte a la psicologia “perquè ha estat més complexa” d’encaixar dins del sistema, a causa de l’estructura “rígida” pròpia de la neuropsicologia. Aquesta prestació s’adreça a persones majors de 4 anys que presentin alguna patologia de trastorn cognitiu que afecti les funcions executives. La derivació haurà de ser feta pel metge o pediatre referent, o per l’especialista corresponent.

El ministeri ha establert una tarifa de 46,17 euros per sessió, dels quals la CASS n’assumirà el 75%. Els pacients tindran dret a 10 sessions anuals, renovables amb un màxim de 5 més, i fins al 50% podran ser no presencials. Mas ha informat que la prestació entrarà en vigor l’1 de setembre i que es preveu un període de prova d’un any per avaluar-ne el funcionament. També ha assenyalat que els neuropsicòlegs s’incorporaran de manera progressiva, ja que molts treballen actualment en altres institucions.

Per poder exercir com a neuropsicòleg al Principat, es podrà accedir per dues vies: disposar del títol de psicologia, un màster en neuropsicologia i un mínim de 700 hores de pràctiques supervisades; o bé acreditar el títol de psicologia, el màster corresponent i almenys tres anys d’experiència professional.