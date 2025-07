La pressió fiscal es calcula a partir del PIB nominal i el tancament dels ingressos tributaris d’aquell exercici, als quals també se sumen les cotitzacions de la CASS. El comportament a l’alça de la recaptació impositiva més una nova figura que ha tingut un notable impacte a les arques de l’administració central, el tribut a la inversió estrangera immobiliària, explica l’increment de la pressió fiscal que ahir va comunicar el departament d’Estadística. En concret, va pujar 1,6 punts durant l’any passat en comparació amb la del 2023 i s’eleva fins al 27,5%. La xifra s’obté a partir d’unes dades que es concreten en 3.732,36 milions d’euros (PIB) i 1.027,35 milions (impostos i cotitzacions).

“S’ha de diversificar més l’economia perquè els ingressos tributaris vinguin de més fonts” Ramon Lladós, Ministre de Finances

El ministre de Finances, Ramon Lladós, va remarcar que són tres factors els que expliquen l’increment de l’índex i en cap cas una pujada de tipus impositius, que no s’ha donat. El primer sí que és un nou impost, però el titular de Finances va recordar que no té cap impacte en els residents a Andorra, el tribut a la inversió forana immobiliària que paguen els estrangers. El segon, un comportament a l’alça dels ingressos a les taxes del tabac, influenciat també per una pujada per matenir el diferencial de preus amb els veïns. I, el tercer, l’augment de la recaptació per impost de societats i plusvàlues immobiliàries. Per al ministre, les dades també són una constatació de la dependència d’activitats molt concretes i de la necessitat de “diversificar més l’economia perquè els ingressos tributaris vinguin de més fonts”. La major aportació a la pressió fiscal prové de la imposició indirecta (36,5%), mentre que la directa va ser del 26,2%. Les cotitzacions socials representen un 37,4%.