Pol Espargaró dona 7.000 euros a GosSOS

Pol Espargaró, membre de la junta de GosSOS, ha realitzat una donació de 7.000 euros a la entitat. L'import correspon a la suma recaptada en la venda solidària, a través de 'Riders for Dogs', encapçalada per l'expilot de MotoGP, i per Simon Crafar. L'acte de lliurament es va dur a terme dilluns 7 de juliol i els recursos es destinaran als programes de l'associació per a gossos abandonats i fràgils.