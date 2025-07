Mojinos i Doctor Prats, a la Festa Major d’Escaldes

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Un viatge als 90s, Doctor Prats i Mojinos Escozíos són els caps de cartell de la Festa Major d’Escaldes-Engordany. Aquest any les celebracions s’allargaran de dimecres 23 a dissabte 26 de juliol. El grup del primer dia serà el conjunt femení de versions Coco (plaça dels Venedors, a partir de les onze de la nit). L’endemà a dos quarts de deu actuarà en el mateix escenari el jove talent andorrà Makuka i, a les onze, Doctor Prats. Divendres, també a les onze, arribarà el torn de Mojinos Escozíos i, dissabte a la mateixa hora, Un viatge als 90s. Paral·lelament, hi haurà ball de nit al Prat del Roure amb l’Orquestra Maravella. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha anunciat que aquest any hi haurà punt lila a tots els concerts. Com a novetat, la zona de food trucks tancarà a les dues (una hora més tard).