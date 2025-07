Marsol demana temps perquè la llei òmnibus incideixi sobre el mercat de compra

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El Govern no preveu aplicar mesures intervencionistes al mercat immobiliari de compra, tot i que la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, considera que les disposicions incloses a la llei òmnibus contribuiran a regular els preus. Així ho ha explicat aquest matí durant la sessió de control a l’executiu al Consell General, en resposta a una pregunta del president de Concòrdia, Cerni Escalé.

Escalé ha expressat la seva preocupació per l’augment exponencial dels preus de l’habitatge en els darrers anys i ha preguntat quines accions pensa emprendre el Govern per fer-hi front. En la seva rèplica, Marsol ha reconegut la preocupació del líder de l’oposició, però ha defensat que l’executiu ja està aplicant diverses mesures, com ara l’impost a la inversió estrangera, la limitació a la compra de dos immobles per persona o les polítiques per contenir la immigració, amb l’objectiu de regular el mercat.

A més, la titular d’Habitatge ha recordat que la llei òmnibus es va aprovar a mitjans d’abril i que encara és aviat per valorar l’impacte de mesures com la penalització dels pisos buits.