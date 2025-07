La revolució del bus –així la va batejar el secretari d’Estat de Transports, David Forné, el dia de la presentació– va arrencar ahir, amb cert escamot de resistència. Però el responsable polític de la reestructuració es manté ferm en la decisió, convençut que els canvis implantats afavoreixen “l’interès general” i defensant que la decisió està basada en dades. “Els canvis que hem realitzat no han estat fruit de la nostra teoria del departament, hem agafat dades empíriques de les parades que ens han permès determinar on hi ha la demanda i on no”, va assegurar Forné. La mobilització no s’atura a Ordino –ja hi havia 400 firmes– i el confrontament polític el protagonitza Escaldes, ja que el comú va tornar a lamentar la falta d’informació, mentre que Forné defensa que les corporacions estaven assabentades dels canvis.

El secretari d’Estat va defensar la nova ruta de l’L6, que és la que ara és objecte de la crítica més organitzada. “El servei no empitjora, millora, és més ràpid, més exclusiu, arriba a la Cortinada i va al centre neuràlgic i comercial, el carrer de la Unió amb Carlemany”, va argumentar. I sobre la pèrdua de la parada a l’hospital, va esgrimir la que es considera una bona alternativa per a les persones amb dificultats de mobilitat: un “transbordament molt ràpid a la Massana, a l’L7, que passa cada 15 minuts, i podran anar a la porta de l’hospital”. “Hem de tenir confiança i paciència pels canvis”, va demanar. Va assegurar que està obert a parlar amb tothom, com ja s’ha fet amb veïns d’Engolasters i el Pessebre, per explicar-los el perquè de les noves mesures, però si és que no canvien les coses el posicionament no variarà: “Hem estructurat aquestes línies de manera objectiva, això no és una prova pilot, estem convençuts que millorarà el transport públic.” Una xarxa que, va recordar, ha triplicat els usuaris amb la gratuïtat i sobre la qual calia actuar perquè “no volíem morir d’exit, el senzill seria no tocar res i el que hem fet és una reestructuració per millorar la capacitat per atendre la demanda futura, ens hem avançat”.

El descontentament polític el protagonitza Escaldes, malgrat que s’ha compensat la pèrdua de la línia circular amb una nova parada al Pessebre després de les queixes veïnals. Però el cònsol menor, Quim Dolsa, va lamentar que “si hi ha un canvi tan important com aquest, penso que n’hauríem de parlar abans. Que nosaltres haguem anunciat fa mesos que treballem amb Andorra la Vella per crear una nova línia conjunta no vol dir que s’hagin d’anul·lar les altres, sobretot sense dir-nos-ho”. Forné va tornar a negar que no hi hagués un diàleg previ, va assegurar que el departament de Transports ha mantingut “un contacte permanent” amb les corporacions i que en l’àmbit polític se’ls va explicar abans de l’anunci en roda de premsa. Sí que va admetre que la falta d’un ens que faci de “coordinador de les diferents polítiques” –entre administració central i parroquials– és una dificultat, però que hi ha “mà estesa” per treballar plegats. El convenciment és que “les línies comunals han de satifer una demanda més del porta a porta”, mentre que les nacionals s’han d’ocupar de connectar en menys temps les parròquies.

