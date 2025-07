L’Andorra Taste torna al setembre amb Ferran Adrià i l’alta cuina dels Alps

Publicat per Rúben LEMOS Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La quarta edició de la Trobada Internacional de Cuina d’Alta Muntanya Andorra Taste se celebrarà del 17 al 21 de setembre amb noms destacats com Ferran Adrià, Oriol Castro o Emmanuel Renaut. L’esdeveniment s’inscriu dins del pla per impulsar la gastronomia com a eix estratègic del turisme andorrà.

La presentació de l'edició 2025 ha tingut lloc avui, amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que ha destacat que es tracta d'un esdeveniment que afavoreix "l’esperit de comunitat i de país" i que es durà a terme "en una bona època per començar l"any escolar". El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha subratllat la necessitat de fer créixer el nivell gastronòmic del país, apostant per "la qualitat i no tant la quantitat", i millorant el tractament del producte.

L'organització ha ressaltat que l’impacte creixent de l'esdeveniment es reflecteix en les dades de l'any passat: més de 1.000 participants, 500 congressistes presencials i 620 en línia, provinents de 24 països. La valoració mitjana va ser de 8,9 punts i un 95,3% dels assistents afirmaven que repetirien. L’Aula Kids va acollir 375 infants en més de 15 sessions, i els showcookings van aplegar més de 500 assistents.

L’edició d’enguany manté el calendari estructurat amb tres jornades professionals, de dimecres a divendres, i dues jornades populars. El xef executiu de Vocento Gastronomia, Jordi Parra, ha exposat la participació de figures de prestigi com Ferran Adrià, Oriol Castro, Francis Paniego, Luis Lera, Jordi Vilà, Stéphane Tournié o Fernando Mora, entre d’altres. Els Alps tornen a tenir protagonisme amb representants de Suïssa, Àustria, Eslovènia i França, i el territori convidat és Emmanuel Renaut, que ha expressat personalment el seu interès a formar part del projecte.