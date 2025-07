Increment dels usuaris que han contractat tarifes de mòbil amb ‘roaming’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les tarifes amb roaming que va llançar Andorra Telecom al gener han tingut bona acceptació entre els usuaris i “gairebé dues de cada tres persones” amb noves tarifes han escollit la modalitat per usar el mòbil sense cost addicional a Espanya, França i Portugal, segons destaca la companyia. I afegeix que un 18% d’aquestes noves contractacions tenen el roaming per a Europa, els Estats Units i el Canadà. El responsable d’estratègia de màrqueting, Xavier Agulló, ressalta que el canvi de tarifes es va fer per “simplificar l’oferta, aportar més valor i, sobretot, donar resposta a la demanda creixent de poder utilitzar el mòbil fora d’Andorra amb la mateixa tranquil·litat que a casa”. L’operadora ha posat en marxa una campanya sobre aquestes noves tarifes amb roaming per recordar als titulars de mòbils les alternatives de preus quan viatgen.