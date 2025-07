La reunió mantinguda ahir entre el Govern i els sindicats va servir per apropar posicions i encarrilar la recta final de les negociacions que ambdues parts han mantingut al llarg dels darrers mesos. Un dels últims esculls pendents era trobar una fórmula per compensar la no aplicació del GAdA als treballadors públics amb més antiguitat. Segons fonts pròximes a la trobada, aquest encaix hauria estat trobat mitjançant la proposta d’un sistema que agrupa diversos ítems i requisits, amb l’objectiu que els funcionaris amb més temps de servei puguin ser reconeguts de manera justa, amb un increment salarial proporcional i competitiu per a tothom.

Tot i això, el model concret que es va posar damunt la taula no ha transcendit públicament, ja que les parts han quedat convocades per a divendres vinent en una última sessió del comitè tècnic, que hauria de servir per tancar definitivament el conflicte. Amb tot, des del Sindicat de l’Ensenyament Públic, el representant, Sergi Esteves, va valorar positivament els avenços assolits i va celebrar que “ara damunt la taula tenim propostes més equitatives del que vèiem en un principi”.

El que s’havia demanat a l’empresa encarregada d’analitzar la situació de cada cos funcionarial era que elabori càlculs específics per definir un complement salarial que compensi la no aplicació del GAdA, sense que aquest es vegi absorbit per l’augment de base salarial proposat pel Govern. Aquest punt era especialment rellevant per a aquells funcionaris que van veure com les seves expectatives de promoció i reconeixement professional es van veure truncades l’any 2009, quan es va paralitzar l’aplicació del GAdA.

Un cop es tanqui l’acord sobre aquesta compensació, les negociacions podrien arribar al seu punt final, després d’haver desbloquejat altres qüestions clau com ara el salari base. Aquest va ser un dels temes que van generar més tensió, ja que els primers reclamaven un augment del 18%, una xifra que el Govern va considerar econòmicament inassumible, i que va fixar fins al 10% per als funcionaris amb més antiguitat. Aquesta proposta, però, no va ser ben rebuda per tothom, ja que molts treballadors van considerar que beneficiava excessivament els treballadors amb menys anys de servei i deixava de banda els que fa més temps que formen part de l’administració, els quals veien com la seva compensació pel no-GAdA quedava pràcticament absorbida dins de les noves bandes salarials.