Un gat en el motor d’un bus

Un gatet va tenir en suspens associacions animalistes i alguns ciutadans que divendres van estar molt pendents d’aquest animal que algú va alertar a ARPA que havia sentit dins del motor d’un autobús de línia regular. Ràpidament, van saltar totes les alarmes i es va contactar amb la policia, i aquesta amb la companyia de transport, la qual va encarregar a un mecànic la revisió (només) d’un dels vehicles, que va ser substituït per un altre, encara que sense èxit. Quedaven set busos més circulant i l’animal podia estar en qualsevol, en un dia de calor i dins d’un motor amb una temperatura extrema i un perill evident. Laika es va fer càrrec, amb el dubte si el gatet havia pogut escapar de l’espai mecànic o havia estat una falsa alarma. Hi havia molts nervis perquè els vehicles havien estat tot el dia rodant fent el servei. Sortosament –quasi miraculosament– el gat va ser trobat. L’animal havia aconseguit sobreviure malgrat la calor infernal. No havia estat una falsa alarma. Una vegada que s’encén el motor, les peces mòbils i la calor intensa es tornen increïblement perilloses per als gats, que sovint busquen refugis als llocs més estranys, com ara el compartiment del motor o els buits de les rodes de l’automòbil.

Un altre gat va ser capturat ahir. Portava una setmana dins d’un pàrquing d’Andorra la Vella, al qual no podien accedir els agents de circulació ni la policia, ja que era privat. Va ser l’empresa Ecotècnic, contractada pel comú, la que va trobar l’animal.