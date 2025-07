La CASS destitueix la cap d'àrea per una irregularitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha anul·lat el procés de contractació d'una professional per ocupar el càrrec de cap d'àrea, després de detectar un "defecte en el procediment de contractació". Segons ha informat l'entitat, s'han adoptat les mesures adients per corregir la incidència i revisar el sistema de contractació per evitar que es repeteixi.

La persona contractada és una dentista que havia estat escollida com a cap d'àrea mèdica. Un cop detectada la irregularitat, la CASS ha deixat sense efecte la contractació i ha iniciat el procediment de sol·licitud de lesivitat. Aquest procés ha de ser ratificat per la Batllia, que haurà de determinar si la decisió de la CASS pot ser legalment validada.