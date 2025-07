Andorra Digital es convertirà en una societat anònima amb autonomia pròpia, amb el Govern com a accionista majoritari (75%) i Andorra Telecom amb el 25% restant. El canvi va ser anunciat ahir pel ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una roda de premsa. Segons el ministre, aquesta transformació representa “el camí natural” per continuar impulsant la digitalització del país i del teixit empresarial.

“El canvi és el camí natural per impulsar la digitalització del país” Marc Rossell, Ministre de Transformació Digital

Un dels punts clau del projecte de llei és la incorporació d’Andorra Telecom de soci tecnològic dins la nova societat. L’entrada de la parapública respon a l’índex de digitalització i al compliment del pla de transformació digital 2030, que té com un dels pilars fonamentals la connectivitat, àmbit del qual s’encarregarà Andorra Telecom per garantir que tecnologies com ara el 5G i la fibra òptica arribin a tot el territori. Rossell va destacar que aquesta aliança és lògica després de la col·laboració prèvia entre les dues entitats i va remarcar que és “el soci ideal per accelerar la transformació digital”.

“Andorra Telecom és el soci ideal per accelerar la transformació digital” Marc Rossell, Ministre de Transformació Digital

Amb aquest pas, Andorra Digital deixarà d’estar sota el paraigua d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), tot i que el ministre va remarcar que el canvi no comportarà cap despesa addicional, ja que es mantindran els mateixos recursos humans i pressupostaris.

L’entitat, creada a partir d’una comanda del Consell General, també integrarà l’Agència Nacional de Ciberseguretat, l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID), el Centre del Benestar i Competències Digitals d’Andorra i tots els projectes vinculats a la interoperabilitat. Segons Rossell, el canvi més significatiu es notarà “en la gestió interna”, que es preveu molt més eficient.

Per determinar la millor estructura jurídica, el Govern va impulsar un estudi per identificar el model més adient. Les conclusions apunten la conveniència de constituir una entitat amb personalitat jurídica pròpia, capaç d’impulsar la digitalització del país de manera centralitzada, mentre el Govern en defineix les línies estratègiques.