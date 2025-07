Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Punt d’informació a la dona (PID) de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha atès, des de començament d’any, un total de 31 dones. Durant tot l’any passat es van gestionar 81 casos. Pel que fa a les principals problemàtiques detectades aquest any, la responsable del PID, Elvira Geli, assenyala que l’habitatge continua sent una de les preocupacions més recurrents. Bona part dels casos estan vinculats a processos de separació, en què moltes dones es troben desorientades i amb pocs recursos per afrontar la situació. No saben per on començar, no poden assumir el cost d’un advocat, volen iniciar una mediació o es troben atrapades en situacions en què cap de les dues parts vol abandonar el domicili compartit. En altres casos, es tracta de pisos posats a la venda, però cap dels membres de la parella pot assumir en solitari la hipoteca, i tampoc no troben alternatives d’habitatge assequibles per poder fer vida per separat.