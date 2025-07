Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cotxe propietat de la família el conduïa el fill el dia dels fets, el maig del 2022. En va perdre el control i va topar contra un fanal i un arbre en un carrer de la Masssana. La companyia asseguradora del vehicle va cobrir la factura reclamada pel comú per cobrir els danys al mobiliari: 15.680 euros. Una despesa que després va reclamar als assegurats: el cotxe era propietat de la mare i l’assegurança, al seu nom, contenia una clàusula que vetava la conducció a menors de 26 anys, una edat que el fill encara no tenia. Un incompliment que el deixava sense cobertura. La família va acceptar fer-se’n càrrec, però només per la part corresponent al subministrament i muntatge del fanal trencat (5.690,75 euros), oposant-se a l’import corresponent a l’abre, que ascendia a 9.920 euros. Ho feien partint de dos arguments: que no tenien constància que l’arbre hagués estat substituït i que el preu els semblava desorbitat, estant disposats a abonar un màxim de 1.463 euros i sempre que l’arbre s’hagués substituït.