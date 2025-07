Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra Conxita Marsol ha visitat avui diverses institucions a Barcelona per "conèixer de primera mà els models d'èxit en matèria d'innovació, emprenedoria i col·laboració entre agents públics, privats i acadèmics", segons informa el Govern en un comunicat. La titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha encapçalat una delegació del país que s'ha interessat pels projectes catalans amb l'objectiu de "consolidar un model propi d'innovació i diversificació econòmica, tots establint aliances i intercanviant bones pràctiques amb ecosistemes de referència a escala europea", indica l'executiu.

Marsol ha mantingut una trobada amb el director de Promoció Econòmica Internacional de l'ajuntament de Barcelona, Mario Rubert, on els han presentat els serveis i recursos de Barcelona Activa per acompanyar emprenedors, empreses emergents i microempreses. La delegació andorrana ha pogut veure el funcionament del centre de recursos per emprendre i la incubadora d'empreses Glòries. Al districte de la innovació, el 22@ Barcelona, han conegut un projecte d'urbanisme i transformació econòmica que des del 2000 ha revitalitzat el barri del Poblenou. El Govern assenyala que s'ha fet rehabilitació d'espais industrials per a nous usos, habitatges socials, centres de recerca i seu d'empreses com Mediapro.

L'estada a la ciutat comtal ha continuat al parc de recerca de la Universitat Autònoma per explorar "el model de col·laboració universitat-empresa per a la transferència de coneixement i el suport a empreses emergents científiques i tecnològiques", exposa el comunicat. I detalla que Marsol ha estat acompanyada pels secretaris d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura; i d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina; l'ambaixadora a Espanya, Eva Descarrega; la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo; la gerent d'Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech; i el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves.