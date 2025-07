Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç d’Andorra ha rebut una resposta negativa a la petició de formar part del comitè mixt amb la Unió Europea, l’òrgan encarregat de gestionar les relacions entre ambdues parts en el marc del futur acord d’associació. Tot i que aquest acord encara no ha estat ratificat i que el comitè no està formalment operatiu, fonts properes a la Cambra lamenten la manca de voluntat política per incloure-hi representants del món empresarial.

L’entitat creu que l’exclusió debilita la representació econòmica

La resposta oficial a la sol·licitud va arribar en forma d’una carta signada per Jordi Olivé, cap de relacions institucionals de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus, en què es traslladava que la participació de la Cambra “no és un rol que li pertoca”. Aquesta consideració, d’acord amb fonts empresarials, respon a una lectura exclusivament tècnica del reglament, i “ignora el valor que podria aportar el teixit empresarial en un procés de tanta transcendència econòmica i legislativa per al país”.

El comitè mixt, tal com estableix el text provisional de l’acord, serà una taula de diàleg permanent entre Andorra i la Unió Europea, en què ambdues parts tindran veu pròpia i capacitat per negociar l’adopció i adaptació de noves normatives, així com per resoldre possibles discrepàncies. Tot i que la seva activació depèn de la ratificació final de l’acord, la Cambra considera que la seva composició s’hauria de definir ara amb una mirada inclusiva i transversal.

Interpretacions

“En un país petit com el nostre, qualsevol normativa pot tenir múltiples interpretacions i aquestes poden impactar directament en les empreses. No es tracta de tenir poder de decisió, sinó de poder expressar el punt de vista del sector”, apunten les fonts. Per això, es defensava la participació com a observador actiu d’una entitat empresarial de màxima representativitat, com pot ser la Cambra o la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA). Des del món empresarial també es recorda que les negociacions amb Brussel·les sovint incorporen matisos tècnics que poden condicionar directament sectors econòmics concrets, i que disposar de veu directa evitaria males interpretacions o solucions allunyades de la realitat productiva.

La institució també recorda que el mateix secretari d’Estat, Landry Riba, ha reconegut en diverses ocasions que la informació sobre l’acord no arriba de manera homogènia a tots els empresaris. En aquest sentit, tenir un enllaç directe dins del comitè ajudaria a millorar la comunicació i a minimitzar la desinformació.

Les fonts consultades admeten que la negativa del Govern no és definitiva i mantenen l’esperança que es pugui reconsiderar. “No consta cap normativa que prohibeixi aquesta participació. En altres països potser hi ha precedents. Al final, és qüestió de voluntat”, afirmen.

La Cambra defensa que la seva intenció no és interferir ni condicionar políticament el procés, sinó contribuir des de la responsabilitat i el coneixement sectorial. En un context d’incertesa, amb l’agenda de l’acord alentida i amb dubtes sobre el seu caràcter mixt o no i un suport gens garantit, les veus empresarials alerten que la falta de participació pot acabar allunyant l’empresariat d’un projecte clau per al futur del país, a les portes d’un referèndum o d’unes “eleccions plebiscitàries”.