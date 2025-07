Forné defensa la nova ruta d'Ordino per major "capacitat, rapidesa i connexió al centre"

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El secretari d'Estat de Transports, David Forné, ha fet aquest matí una primera valoració de la reordenació de les línies de bus, que arrenca avui. "Està sent una jornada sense grans incidències, tenim desplegats inspectors de la secretaria d'Estat per tot el territori informant la ciutadania". Forné ha defensat que els canvis responen a "l'interès general" i ha contestat les queixes dels veïns d'Ordino, que estan recollint signatures contra la nova ruta. A "Ordino el servei no empitjora, pensem que és un servei que millora, que és un servei més ràpid, més exclusiu, que va fins a la Cortinada, i que va al centre neuràlgic i comercial del nostre país que és el carrer Unió amb Carlemany, molt a prop de tots els serveis", ha justificat. Respecte la problemàtica que argumenten els promotors de la mobilització, que la nova línia allunya de l'hospital a persones amb mobilitat reduïda o problemes de salut, ha respost que podran fer " un petit transbordament molt ràpid a la Massana, a la L7 que passa cada 15 minuts i podran anar a la porta de l’hospital".Tot i així, ha assegurat que està obert a parlar amb tothom, com ja s'ha fet amb veïns d'Engolasters i el Pessebre.