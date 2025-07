La diputada francesa Anaïs Sabatini (Reagrupament Nacional) ha alertat públicament sobre el que considera una marginació de França en les negociacions que afecten el futur del sistema financer andorrà. En una pregunta escrita adreçada al ministre d’Economia, Finances i Sobirania Industrial i Digital, publicada al Journal Officiel el 25 de juny, Sabatini ha expressat la seva preocupació pel possible acord entre Andorra i Espanya pel qual el Banc d’Espanya podria convertir-se en prestador d’última instància per a les entitats bancàries andorranes.

La diputada diu que aquesta operació “menysté” el paper del copríncep gal

Segons ha exposat la diputada, aquesta iniciativa hauria estat acordada en una reunió recent entre el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, i el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá. De la trobada, segons ha transcendit, n’hauria sortit el compromís de crear un grup de treball tècnic per analitzar les condicions d’una eventual cooperació financera que permetés al Banc d’Espanya donar suport de liquiditat al sistema bancari andorrà, especialment en el marc d’una futura adhesió a l’Eurosistema.

La parlamentària del Reagrupament Nacional ha denunciat que ni el govern gal ni el Banc de França haurien estat informats d’aquestes converses, tot i que l’acord afecta de manera directa el model institucional andorrà, en què el Copríncep francès –actualment el president Emmanuel Macron– és un dels dos caps d’Estat. Sabatini considera que aquest moviment desequilibra la relació entre coprínceps i amenaça de “menystenir” el paper del cap d’Estat francès en la governança andorrana.

Demana al govern francès si té coneixement de les negociacions

Davant d’aquest escenari, Sabatini ha preguntat formalment al ministre d’Economia si el govern gal tenia coneixement de les negociacions, i si pensa prendre mesures per assegurar que el Copríncep francès sigui consultat i tingui veu en decisions que, aparer seu, afecten la sobirania institucional del Principat.

Tot i que la pregunta parlamentària no té caràcter vinculant, posa en evidència una possible fricció diplomàtica entre França i Espanya a causa del paper que han de jugar en el futur financer d’Andorra, especialment en el context de l’aproximació del país als estàndards europeus i la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Fins al moment, no hi ha hagut resposta oficial del govern francès a la petició formulada per la diputada.