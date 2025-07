Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les càmeres corporals són un dispositiu que a curt termini incorporaran els agents de circulació. La posada en marxa resta pendent de tancar la regulació i que tots els comuns tinguin els dispositius. A la policia es van començar a usar el 2017 amb l’aval del ministeri d’Interior. Però com se’n regula l’ús? El cos d’ordre explicita que a través d’una “circular interna”, però que té rang de document oficial, i “que estipula que es poden fer servir per enregistrar situacions durant les actuacions policials”. Una de les utilitats és com a element de prova d’allò que ha succeït i, en casos de conflicte, com ara alteracions de l’ordre públic, “poden ser una defensa per als mateixos funcionaris policials o de la ciutadania”. Imatges enregistrades amb aquests dispositius que els agents duen al pit (són els que conformen les patrulles de l’àrea de Seguretat Ciutadana) les han fet servir les autoritats judicials en causes obertes.