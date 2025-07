El Canadà és l’opció preferida per fer el Work & Holiday

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Work & Holiday és un programa de mobilitat internacional que permet a joves d’entre divuit i trenta anys treballar i viatjar a un país estranger durant un període màxim d’un any. Andorra té actualment set protocols d’entesa que permeten que joves tant del país com d’aquests set estats puguin fer estades. El Canadà sembla la destinació preferida pels joves nacionals i també és el protocol a través del qual més persones han vingut a Andorra. Catorze joves d’Andorra han viatjat al Canadà mentre que des del país nord-americà han arribat al país vuit persones. Una altra de les destinacions amb més bona acollida de les que s’ofereixen és el Regne Unit, d’on han arribat a Andorra cinc persones, mentre que quatre nacionals han fet el viatge a la inversa.

Andorra té protocols d'entesa amb set països

La resta de protocols d’entesa són amb Corea del Sud –quatre candidats coreans han rebut ja la invitació per venir al Principat–, Irlanda, Islàndia, Alemanya i Noruega, però no hi ha dades de més intercanvis.