L’estiu passat una part dels copropietaris de Tor (majoritària, defensen) ja van iniciar la mobilització per intentar evitar el pas massiu a la zona, influenciat per l’efecte de la docusèrie de Carles Porta a la televisió pública catalana. Del cantó andorrà, van enviar un escrit a les empreses del país que feien excursions al nucli advertint-les que feien negoci en una finca privada i que havien de demanar permís i obtenir una autorització expressa; en cas contrari, amenaçaven d’emprendre accions legals. Ara que comença la temporada estival, les fonts dels copropietaris van confirmar que en aquest darrer any han millorat l’organització, s’han assessorat amb el Consorci Forestal de Catalunya i el seu equip jurídic i que una de les primeres mesures que es prendran de manera imminent és instal·lar nous avisos, homologats, un d’ells al port de Cabús, per deixar clar que “l’accés està prohibit sense el permís exprés de la comunitat de copropietaris”.

Es col·locaran cartells explícits per vetar el pas sense permís

Van precisar que òbviament no afecta excursionistes particulars, però sí col·lectius, grups que hi van a fer activitats i les empreses. Compten, van assegurar, amb la col·laboració dels responsables del parc natural de l’Alt Pirineu, que haurien de fer d’enllaç per recollir peticions i traslladar-les després a la copropietat, que tindrà la darrera paraula. “Es tracta de frenar els col·lectius que entraven allà impunement”, remarquen. I sobre les empreses andorranes que promocionen rutes, defensen que no és només l’impacte sobre el medi del trànsit rodat, que també es tracta d’una activitat irregular des del punt de vista legal. Argumenten que d’un costat travessen la frontera per un pas no habilitat quan Andorra no fa part de l’espai Schengen i s’ha de passar per una frontera habilitada. I, de l’altre, es demanen quin permís tenen per fer una activitat lucrativa en un país estranger. L’any passat s’havia plantejat que com a contrapartida a obtenir l’autorització per operar, les empreses paguessin una mena de taxa que s’usaria per a fins benèfics. Per ara, no s’està en aquest estadi. En qualsevol cas, han de sol·licitar permís de pas. I després ja es valorarà.

Tampoc no s’ha avançat en una altra de les iniciatives plantejades, un servei de taxis que fos l’única manera d’arribar al nucli, pensat específicament per la banda d’Alins. Però el que és clar és que els copropietaris –asseguren que són “majoria folgada” d’un col·lectiu marcat per les desavinences– es mantenen ferms a intentar frenar el pas indiscriminat per “una finca privada”.